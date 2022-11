Grupo terrorista Hamas parabeniza Lula pela vitória nas eleições 2022

O Hamas, grupo fundamentalista que controla a Faixa de Gaza e que é considerado uma organização terrorista por União Europeia, Israel, Reino Unido e Estados Unidos, parabenizou o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vitória no segundo turno realizado no domingo (30).

Em comunicado, Basim Naim, membro do Bureau Político do Hamas, chamou Lula de “lutador pela liberdade” e considerou sua eleição “uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino, pois ele é conhecido por seu forte e contínuo apoio aos palestinos em todos os fóruns internacionais”.

Naim afirmou que o Hamas “espera que o presidente Lula mitigue todos os efeitos do apoio ilimitado ao estado de ocupação israelense”.