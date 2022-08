Henrique aproveita debate para confrontar Braga e Amazonino: “é tudo papo furado”

Redação AM POST

O pré-candidato ao governo do Amazonas, Henrique Oliveira (Podemos) aproveitou para confrontar os candidatos Amazonino Mendes (Cidadania) e Eduardo Braga (MDB) durante o primeiro debate entre os candidatos ao cargo realizado pela TV Band em Manaus.

Henrique relembrou que os caciques passaram anos comandando o executivo estadual, não fizeram nada e agora se apresentam como solução para os problemas do Amazonas. Ele também destacou que o discurso dos dois ‘é papo furado’.

“Tem um candidato aqui que foi vereador, deputado federal, senador, líder da Dilma, ministro das minas e energia e não fez absolutamente nada. Fala da silvinita [rocha sedimentar] mas não fez absolutamente para que isso saísse do papel, então é tudo papo furado. Eu acho que está na hora de você separar o joio do trigo”, destacou ele sobre Eduardo Braga.

No primeiro bloco do debate Henrique chamou os dois políticos de de ilusionistas por estarem prometendo resolver todos os problemas do estado de forma mágica sendo que passaram mais de duas décadas no poder. “Eu esqueci entre os 24 anos tinham mais oito do Omar. São 32 anos e ai eu pergunto para você de casa: o que que mudou na sua vida em 32 anos? Mudou para melhor, para pior?”, questionou.

O candidato do Podemos disse para Amazonino deixar oportunidade para novas pessoas governarem. “Está na hora de soltar a bola Negão [Amazonino Mendes] deixa os outros jogarem, é disso que a gente precisa”, disparou.

Antes que fosse atacado, Oliveira também lembrou de sua parceria com o ex-governador cassado, José Melo, que ele classificou como ‘canoa furada’.

“Eu peguei uma canoa furada, um barco furado. Fui convidado por ele, salvei a pele dele, ele virou governador e depois me botou num quarto escuro”, disse.

Em sua fala, Amazonino disse que estava sendo atacado gratuitamente. “Você está proibido. Você foi afastado pela justiça. O povo lhe deu oportunidade de vice governança e você foi afastado então eu acho que você devia ter mais respeito. Eu lamento estar perdendo meu tempo te respondendo”, destacou Amazonino.

“José Melo foi três vezes secretário e educação do senhor [Amazonino], foi secretário de governo do Eduardo Braga, foi vice-governador do Omar Aziz e ai a culpa de tudo do Melo agora caiu no meu colo. É porque ele escolheu o Henrique Oliveira que não presta, ele transforou o Melo num monstro. Isso não existe”, rebateu.