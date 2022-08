Henrique Oliveira chama Amazonino e Braga de ilusionistas em debate com candidatos ao Governo do Amazonas

Redação AM POST

Os candidatos a governador do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania) e Eduardo Braga (MDB), fizeram dobradinha no primeiro bloco do debate entre os candidatos ao cargo para atacar o governador Wilson Lima (UB), candidato a reeleição, que não esteve presente por estar cumprindo agenda no interior do Estado.

Os dois políticos criticaram a atual gestão e apontaram soluções, porém, os dois foram rebatidos pelo pré-candidato Henrique Oliveira (Podemos) que os chamou de ilusionistas.

“Estão tentando resolver tudo de forma mágica. Eu acho que a gente tem que reconstruir a casa, mudar toda a visão. Olhar para fora”, disparou Henrique após destacar que somando os mandatos dos dois caciques no governo do Amazonas não houve resultados para tudo que criticaram.