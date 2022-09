Henrique Oliveira confronta Eduardo Braga sobre aumento da conta de energia elétrica

Redação AM POST

Henrique Oliveira questionou o senador Eduardo Braga sobre aumento da conta de energia, quando ele foi ministro de Minas e Energia no governo da presidenta Dilma Rousseff (PT), nesta terça-feira (27) no último debate do primeiro turno com candidatos ao Governo do Amazonas produzido pela Rede Amazônica.

Eduardo negou a informação e classificou como fake news. Durante outra pergunta Henrique confrontou o emebdebista.

“Isso é tudo papo furado, todo mundo sabe que quem aumentou a energia elétrica quando era ministro das minas e energia era o senhor Eduardo Braga. Passou dois anos lá no ministério e conseguiu dar a voce que precisa do ar-condicionado, a voce que precisa da sua geladeira, não adianta o Lula dizer que vai botar picanha na sua mesa e cerveja gelada, se voce não tem energia elétrica para botar na geladeira. Ele sabe que ele faltou com a verdade”, disparou Oliveira.