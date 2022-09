Henrique Oliveira diz que Wilson Lima pegou a saúde do estado em situação caótica deixada por caciques do AM

Redação AM POST

Henrique Oliveira falou sobre a situação caótica que a saúde do estado foi entregue das gestões anteriores ao governador Wilson Lima (UB). Ele participou nesta terça-feira (27) do último debate do primeiro turno com candidatos ao Governo do Amazonas produzido pela Rede Amazônica.

De acordo com Oliveira, o mandatário teve que lidar em seu primeiro mandar com uma situação crítica que recebeu das mão de caciques da política amazonense como os ex-governadores Amazonino Mendes (Cidadania) e Eduardo Braga (MDB).

“O que eu quero falar Wilson é que na verdade você pegou uma banana nas mãos, você pegou uma situação caótica se eles tivessem feito o dever de casa não existiria hoje o Wilson Lima. Eles são os grandes responsáveis pela presença do Wilson, que é fruto da irresponsabilidade que todos tiveram com a saúde e tem feito hoje um trabalho para poder concertar, tapar o buraco de que eles deixaram”, disse.