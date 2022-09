Internautas chamam Lula de ‘arregão’ por faltar debate

Redação AM POST

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faltou neste sábado (24) ao debate do SBT com candidatos a presidência da República e foi chamado em hashtah no Twitter de ‘arregaão’.

“Lula Arregão Lula não ganha nem para síndico de prédio”, disse um internauta.

“O primeiro nas pesquisas, que arregou do debate do SBT, quer que a gente acredite agora que a culpa é da emissora. O cara nasceu mentindo e vai morrer mentindo. #LulaArregao”, disse outra.

Os principais candidatos à Presidência da República participam do debate ao vivo. São eles: Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (MDB), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d’Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB).

Bolsonaro comentou a ausência de seu adversário político. “A ausência do presidiário, do ex-presidiário demonstra que ele não tem compromisso com a população. Em 2018, eu não compareci por causa da facada e fui massacrado pelo PT”, disse.

#LulaArregao Lula não ganha nem para síndico de prédio. pic.twitter.com/S6ODvF6c3U
— Alessandro braga 🇧🇷🔰🇧🇷 (@alessandro_brs) September 24, 2022

O primeiro nas pesquisas, que arregou do debate do SBT, quer que a gente acredite agora que a culpa é da emissora.

O cara nasceu mentindo e vai morrer mentindo.#LulaArregao — Algodão (@algodaoS2doce) September 24, 2022

Lula fugiu do debate de hoje #Lulaarregão

Lula fugiu do debate de hoje #Lulaarregão

MEU VOTO NÃO ANISTIA BANDIDO #Ciro12Presidente neles. pic.twitter.com/2w6wSVdvqR
— 🌹🇧🇷NaldodeAraujo🇧🇷🌹 (@naldofln) September 24, 2022