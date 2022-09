Irmão de candidato a deputado é flagrado pela PF com R$ 34 mil em espécie em Manaus

Redação AM POST

Foi apreendida pela Polícia Federal a quantia de R$ 34 mil em dinheiro na noite de quarta-feira (28) com o irmão de um candidato a Deputado Federal no Amazonas.

Os policiais receberam denúncia anônima no final da tarde de ontem (28), com informações de que o irmão do candidato a Deputado Federal estaria fazendo liberações de valores exorbitantes em dinheiro para líderes de partidos políticos para possível compra de votos.

Em Operação, a equipe policial abordou o familiar do candidato que estava saindo de sua residência em veículo particular, já em via pública, em um bairro da Zona Centro Oeste de Manaus, momento em que foi encontrado o dinheiro.

A Polícia Federal apreendeu o dinheiro e instaurou inquérito policial para esclarecer os fatos e a origem dos valores, até o momento não comprovada.