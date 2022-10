Jornalista da Globo questiona propostas fantasiosas de Eduardo Braga: “Como vai arrumar dinheiro para governar?”

Redação AM POST

O jornalista da TV Globo, José Roberto Burnier, veio de São Paulo para mediar o último debate entre candidatos ao governo do Amazonas no segundo turno mas após falta do governador Wilson Lima (UB) acabou tendo que entrevistar o candidato Eduardo Braga (MDB) e ficou intrigado ao ouvir as propostas fantasiosas do políticos, que desesperado por estar perdendo em todas as pesquisas promete ‘mundos e fundos’ a população.

“Com tantas reduções de impostos que o senhor está propondo como que vai arrumar dinheiro para governar?”, questionou Burnier.

“Eu acabei de dizer que comparando o que nós tivemos de gasto de pessoal com o que tivemos de receita, tivemos uma sobre de R$50bilhões”, respondeu Braga.

“O senhor está falando de gasto de pessoal mas o governo não é só isso”, rebateu o jornalista.

Tratamento desigual

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União), emitiu uma nota pública na noite desta quinta-feira, 27, informando que decidiu evitar a participação no debate da TV Amazonas, filial da Rede Globo, por considerar que o veículo de comunicação dispensa tratamento desigual entre ele e o senador Eduardo Braga (MDB), no segundo turno das eleições.