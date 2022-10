Justiça concorda com propaganda eleitoral de Wilson que aponta Braga como responsável por aumento de conta de energia

Redação AM POST

Responsabilizado, em propaganda eleitoral do governador Wilson Lima (União Brasil), pelo aumento da conta de energia dos amazonenses, o candidato ao governo do Amazonas Eduardo Braga (MDB), teve pedido de direito de resposta negado pela Justiça Eleitoral após o juiz auxiliar de propaganda, Luis Felipe Medina, não considerar os fatos narrados como inverídicos, uma vez que o emedebista foi ministro de Minas e Energia no governo Dilma e assinou o Decreto n° 8.401/2015.

“Nota-se que os Representados divulgam fato relativo a ato administrativo praticado pelo Representante quando ocupava o cargo de Ministro de Minas e Energia, no ano de 2015. A discussão entabulada envolve ato do representante, enquanto gestor do Ministério das Minas e Energia, que teria criado um instituto denominado ‘conta centralizadora das bandeiras tarifárias’. O texto da propaganda estabelece, então, uma relação entre o aumento do preço da energia elétrica e a criação da conta centralizadora das bandeiras tarifárias, cuja instituição se deu, conforme consta da exordial, pelo representante através do Decreto n° 8.401/2015”, explica o juiz.

Na decisão o magistrado destaca que não há controvérsia em relação à criação da conta centralizadora das bandeiras tarifárias por Eduardo Braga. Sendo assim, não existe motivo para conceder um direito de resposta.

LEIA A DECISÃO NA ÍNTEGRA: Decisao-CLIQUE AQUI

*Com informações de O Poder