Justiça Eleitoral autoriza candidatura de José Melo a deputado estadual

Redação AM POST

Por maioria, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE) autorizou nesta segunda-feira (19) a candidatura do professor José Melo ao cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros).

Continua depois da Publicidade

Na decisão, à Corte também validou a convenção do partido realizada no dia 05 de agosto. “Por maioria de votos, para considerar válida a convenção realizada no dia 05/08/2022, presidida por Osvaldo Cardoso Neto, bem como deferir o DRAP do partido PROS”, diz parte do texto da decisão.

Motivado por uma nova matriz econômica para o Amazonas, Melo planeja defender no parlamento estadual a exploração mineral e de produtos da Amazônia. Em suas redes sociais, o político divulga uma intensa agenda na capital e no interior do Amazonas.

Biografia

Melo é formado em Economia pela Universidade Federal do Amazonas. Iniciou sua carreira política com a eleição para deputado federal em 1994, tendo sido reeleito em 1998. Em 2002, foi eleito deputado estadual. Ocupou o cargo de vice-governador e governador do Estado do Amazonas.