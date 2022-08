Justiça eleitoral defere candidatura de Adail Filho a deputado federal

Redação AM POST

Nessa terça, 30, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferiu a candidatura a Deputado federal de Adail Filho (Republicanos).

Essa ação é mais um passo rumo às eleições e só é confirmada quando o candidato está em dia com todas as obrigações legais solicitadas pela justiça eleitoral, certidão de quitação eleitoral, certidões criminais da Justiça (Eleitoral, Federal e Estadual).

Com isso, o candidato está com Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) em mãos, atestando a regularidade de sua situação em todas as questões eleitorais.

Na prática, Isso significa que além de estar com toda a documentação correta, além do passado eleitoral em dia, Adail Filho é reconhecido pelo Tribunal como candidato Ficha Limpa.

Adail Filho é um dos principais candidatos do partido Republicanos e favorito a ocupar uma das vagas da câmara dos deputados.