Justiça Eleitoral nega duas vezes, no intervalo de 48h, pedido de Braga para censurar instituto de pesquisa

O candidato ao governo do Amazonas, senador Eduardo Braga (MDB) tentou novamente censurar as pesquisas do Instituto

Pontual na eleição do segundo turno e teve novo pedido também negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

De acordo com o Instituto, o político já havia entrado na Justiça Eleitoral com um pedido para barrar na última segunda-feira (10/10) e sexta-feira (14/10). No último dia 10, Braga havia entrado com uma liminar na Justiça pedindo a suspensão da pesquisa da Pontual e impedir qualquer publicação até o fim o pleito. Depois o candidato acionou novamente a Justiça no dia 14, entrando com um mandado de segurança que pedia para impedir a divulgação da pesquisa publicada nesta data até o final do pleito.

A decisão foi do Desembargador Marcelo Pires Soares contra o Mandado de Segurança da ‘Coligação Em defesa pela vida que alega que as pesquisas eleitorais AM-03082/2022, AM- 03278/2022, AM-06977/2022, AM-08050/2022 e AM-02967/2022 possuem irregularidades e que a “divulgação dessas pesquisas poderá acarretar grave e irreparável dano ao candidato” Eduardo Braga.

O pedido foi negado pelo magistrado “com base na legislação pertinente, o pedido liminar por entender que as irregularidades apontadas não restaram demonstradas”.