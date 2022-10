Justiça Eleitoral nega pedido de Eduardo Braga para tentar barrar divulgação de pesquisa no AM

Redação AM POST

O candidato ao Governo do Amazonas, senador Eduardo Braga (MDB), teve pedido negado pela justiça para suspender as publicações das pesquisas da empresa Pontual, de intenção de votos no Estado.

A decisão é do Juiz Auxiliar Márcio André Lopes Cavalcante que indeferiu o pedido do político.

“A resolução de regência exige que a empresa responsável, por ocasião do registro, indique a metodologia utilizada, plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser executado, com indicação da fonte pública dos dados utilizados”, diz trecho da decisão.

“Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para suspensão da divulgação das pesquisas. Por ter sido formulado por parte legítima e dentro do prazo estatuído no normativo de regência, defiro desde já o pedido de acesso do requerente ao acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados da pesquisa, que deverá se dar após a efetiva divulgação da pesquisa, nos exatos termos do S$ 8° e 9°, do art. 13, da Res. TSE 23.600/2019.”, completou o juiz.

Leia a decisão: