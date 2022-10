Justiça Eleitoral proíbe Eduardo Braga de proferir ofensas e espalhar fake news contra Wilson Lima

Redação AM POST*

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) proibiu o senador e candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), de proferir ofensas e veicular fake news, nas redes sociais, contra o governador do Estado, Wilson Lima (União), candidato à reeleição, por ultrapassar os limites do direito à liberdade de expressão.

Em três decisões, o TRE-AM veta a citação de termos de baixo calão contra Wilson Lima, entre eles, “fuleiro”, “mentiroso” e “chefe de quadrilha”, além de determinar direitos de respostas ao governador. Os despachos foram assinados pelo juiz auxiliar Luis Felipe Avelino Medina e pelo desembargador eleitoral Ronnie Frank Torres Stone nos dias 18 e 19 de outubro.

De acordo com a defesa de Wilson Lima, o senador Eduardo Braga, em sua propaganda eleitoral, desfere ofensas sem veiculação ao contexto de críticas políticas com o objetivo, informaram os advogados, de atingir a honra objetiva e subjetiva do adversário.

Leia na íntegra:

TRE-AM decisão – clique aqui (2)

TRE-AM decisão – clique aqui (3)

TRE-AM decisão – clique aqui (1)

*Com informações da Revista Cenárium