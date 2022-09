Luciano Huck faz doação à campanha de reeleição do deputado Marcelo Ramos; veja valor

Redação AM POST

O apresentador Luciano Huck realizou doação para a campanha de reeleição do deputado federal do Amazonas, Marcelo Ramos (PSD), nas eleições de 2022.

De acordo com dados do site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o valor da doação do apresentador da TV Globo para a campanha de Marcelo Ramos é de R$ 15 mil.

Em 2018 Luciano Huck também decidiu financiar algumas candidaturas. No total foram doados R$ 285 mil para 14 candidatos. Na ocasião todos os candidatos eram do PPS, partido pelo qual o apresentador chegou a cogitar se candidatar para presidente. As maiores doações foram no montante de R$ 50 mil para quatro candidatos que concorriam a um lugar na Câmara. Marco Aurélio Marrafon (MT), Humberto Laudares Pereira (SP), Roberto João Pereira Freire (SP) e Marcelo Calero (RJ).