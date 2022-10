Lula ‘arrega’ novamente e diz que não participará de debate com Bolsonaro na Record TV

Redação AM POST

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa a Presidência da República, não vai participar do debate da Record TV, no próximo domingo (23), às 21h30. A informação foi divulgada pela própria emissora nesta quinta-feira (20). A campanha petista confirmou a desistência do candidato na noite de quarta-feira (19).

Com a decisão do candidato petista, a Record TV fará uma entrevista com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que havia confirmado sua presença no confronto de ideias entre as candidaturas que disputam o segundo turno.

A entrevista com Bolsonaro terá duração de uma hora e acontece no próximo domingo, ao vivo, a partir das 21h30 (horário de Brasília), direto dos estúdios da emissora em São Paulo. A sabatina será conduzida pelo jornalista Eduardo Ribeiro.

Esse deve ser o segundo debate do segundo turno das eleições 2022 que não contará com a presença do petista. Anteriormente, Veja e O Estado de S. Paulo confirmaram que Lula também não vai ao evento que organizam em conjunto com o SBT e outros veículos nesta sexta-feira (21).

Após o pleito de 2 de outubro, o candidato do PT foi apenas ao debate da Band, em 16 de outubro. Ele também deve participar do debate da Globo, em 28 de outubro – a sexta-feira que antecede o segundo turno das eleições 2022.