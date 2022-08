Lula e Bolsonaro confirmam participação em 1º debate na TV no domingo (28)

Redação AM POST

Os dois candidatos à Presidência da República que lideram as pesquisas de intenção de voto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) confirmaram neste sábado (27) que irão participar do debate eleitoral organizado pela TV Bandeirantes em parceria com UOL, Folha de S.Paulo e TV Cultura neste domingo (28).

Continua depois da Publicidade

Lula confirmou a ida em publicação no Twitter. “Nos vemos na Band amanhã, 21 horas”, disse o petista. A mensagem estava acompanhada de uma imagem onde se lê a indicação do debate.

A coordenação de campanha de Bolsonaro também confirmou a presença do candidato à reeleição no debate.

Segundo fontes da campanha de Bolsonaro, a estratégia do presidente será falar das realizações do governo, e os ataques a Lula não serão prioridade. De acordo com essas fontes, se o ex-presidente Lula for para o ataque, Bolsonaro só vai contra-atacar, mas não pretende tomar a iniciativa de criticar o petista.

Continua depois da Publicidade

Para acompanhar Bolsonaro no debate, foram escalados o coordenador da campanha e primogênito do candidato, Flávio Bolsonaro, e os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Fábio Faria, das Comunicações. Fábio Wajngarten, coordenador de comunicação na campanha, também deve estar presente.

*Com informações da CNN