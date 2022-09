Lula e Bolsonaro se enfrentam e trocam farpas em debate da Globo

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trocaram farpas, numa guerra por direitos de respostas, logo no início do debate promovido pela TV Globo, nesta quarta-feira (29).

O petista pediu o primeiro direito de resposta após ataque de Bolsonaro, que havia o chamado de “presidiário” e “mentiroso”. A organização do debate analisou o pedido e concedeu.

“Num debate entre pessoas que querem ser Presidente da República, o atual presidente tivesse um mínimo de honestidade. O mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha? Com a quadrilha da rachadinha dele que ele decretou sigilo de cem anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação? Com barras de ouro? Ele falar de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele”, disse Lula.

Na sequência, Bolsonaro também se sentiu ofendido e pediu um novo direito de resposta, novamente concedido pela organização do encontro.

“Mentiroso! Ex-presidiário. Traidor da Pátria. Que rachadinha? Rachadinha é teus filhos! Roubando milhões de empresas! Após a tua chegada ao poder, que CPI é essa? Da farsa? Que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada! Que dinheiro de propina? Não teve propina, propina teve o seu Carlos Gabas, do consórcio nordeste! Dos governadores amigos teus!”, disse Bolsonaro a Lula.

*Com informações do UOL