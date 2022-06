Lula elabora montagem de seu palanque no AM e pode botar Marcelo Ramos novamente como vice de Eduardo Braga

Redação AM POST

O pré-candidato a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está elaborando a montagem de seu palanque no Amazonas, que já tem definido apoio a reeleição do senador Omar Aziz (PSD) e deve ter o senador Eduardo Braga (MDB), como candidato ao Governo do Amazonas.

De acordo com informações de bastidores, o apoio de Lula a candidatura de Braga é tido com certo e para compor a chapa ainda há a possibilidade de ter a indicação do deputado federal Marcelo Ramos (PSD), homem de confiança Omar, para vice-governador.

As reviravoltas da política fizeram Marcelo Ramos ser vice de Braga na eleição suplementar para governo do Amazonas de 2017. Sendo que na eleição do ano anterior Marcelo fez um discurso acalorado quando disse que preferiria ajoelhar no milho do que caminhar com Braga, Omar e o ex-governador cassado José Melo.

Meses depois do pleito Ramos revelou em entrevista a um portal local que fez um péssimo negócio ao se aliar ao senador na campanha eleitoral a governador. “Não dá para negar o óbvio”, afirmou.

A parceria para a disputa do Governo do Amazonas pode ser reeditada esse ano.