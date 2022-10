Lula foi o mais votado em áreas de tráfico e milícia

Redação AM POST

Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) mostram que o candidato a presidência da República, Lula (PT), foi mais votados em Rio das Pedras e no Complexo do Alemão, áreas conhecidas pelo controle da milícia e do tráfico de drogas.

Continua depois da Publicidade

Segundo as informações da Corte Eleitoral, nas seções localizadas em Rio das Pedras, Lula teve 52.183 votos, ou 50,5% do total. Bolsonaro obteve 42.626 votos no primeiro turno, ou 41,2% dos votos válidos – uma diferença de aproximadamente 10 pontos percentuais.

O Complexo do Alemão, por sua vez, é dividido em duas zonas eleitorais: Bonsucesso e Del Castilho. Em ambas, houve vitória do petista: Lula teve 66.840 votos na soma das duas seções, cerca de 51% dos votos. Bolsonaro conseguiu 53.538 votos, cerca de 39% nas duas regiões – uma diferença de 14 pontos percentuais.

Na última quarta-feira, o ex-presidente fez questão de fazer campanha eleitoral no Complexo do Alemão. Durante seu discurso, o petista declarou que deu “uma surra” no atual chefe do Poder Executivo. Cláudio Castro também visitou a região, mas às vésperas das eleições de 2 de outubro.

Continua depois da Publicidade

*Com informações de O Antagonista