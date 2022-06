Lula não dá certeza se Eduardo Braga estará em seu palanque nas eleições deste ano

Redação AM POST

O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não confirmou ainda apoio à candidatura do senador Eduardo Braga (MDB) ao governo do Amazonas. Ele afirma que o PT terá um palanque no Amazonas e está tratando o assunto “com muita calma”.

Em entrevista a uma emissora de rádio local, Lula reafirmou que vai apoiar a reeleição do senador Omar Aziz (PSD), porém, deixou dúvidas quanto a Eduardo Braga pois isso depende de acordos entre os partidos a nível nacional.

“Eu sei que a gente já tem senador, já temos a chapa de candidatos a deputados federais. Nós temos que fazer uma aliança, nós temos o Zé Ricardo, o Sinésio [Campos], temos companheiros como a Vanessa Grazziotin e temos o seguinte: nós vamos fazer acordo com o PMDB ou não? É preciso discutir, a nível nacional, com o PMDB”, disse, mostrando que conta com a saída de Simone Tebet do páreo antes mesmo do primeiro turno.

O ex-presidente pretende visitar a capital amazonense no início do mês de julho após concluir as alianças.