Lula passa vergonha em live com Janones que atrasou e teve baixíssima audiência

A live do deputado André Janones (AV-MG) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite desta sexta-feira (21) atrasou mais de uma hora, teve problemas na transmissão e registrou míseras 87 mil visualizações simultâneas. A transmissão, anunciada nesta manhã nas redes sociais do deputado, foi gravada diretamente de Juiz de Fora (MG), onde o candidato cumpriu agenda.

A transmissão do deputado mineiro começou por volta das 20h10 —aparentemente, no aeroporto. Segundo Janones, houve atraso na caminhada de Lula em Juiz de Fora.

Os dois criticaram a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) que participa nesta noite de uma sabatina no SBT, que foi substituída pelo debate após falta de Lula.

Logo no início da live, sob reclamações de problemas no áudio, Janones tentou mexer no aparelho e a transmissão ficou muda. Ao lado do ex-presidente, confuso, a live teve de ser reiniciada. Às 20h33, atingiu 87 mil visualizações simultâneas. Inicialmente, foram seis minutos até o sinal cair. Depois, mais de 29 minutos de conversa.