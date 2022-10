Magistrada do Amazonas é punida pelo CNJ por posts eleitorais a favor de Lula

Redação AM POST

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou a suspensão da conta no Twitter da juíza do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Rosália Guimarães Sarmento, titular da 2ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes, por ter publicado mensagens com conteúdo político-partidário referente às eleições deste ano. A magistrada é uma ferrenha apoiadora do candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o CNJ, a juíza amazonense publicou entre os dias 20 e 23 deste de outubro mais de 70 conteúdos em apoio ao petista que disputa o segundo turno das eleições presidenciais com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Em algumas publicações juntadas na reclamação disciplinar à qual a juíza responde, ela declara seu voto em Lula e pede aos seguidores que votem no candidato no segundo turno.

“Você que é contra esse absurdo, vote 13 e ajude a impedir que os réus decidam se devem ser presos ou não”, “como é triste tudo isso! Dia 30, vamos votar 13”, dizem alguns dos tuítes da magistrada.

A decisão é do ministro Luis Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça, e foi divulgada nessa quinta-feira (27). Essa é a primeira vez que o CNJ adota esse tipo de postura em razão do período eleitoral.

Além de Rosália, a decisão do CNJ determinou a suspensão da conta do juiz Fabrício Simão da Cunha Araújo, de Minas Gerais, e do desembargador Marcelo Lima Buhatem, do Rio de Janeiro. A corregedoria também pediu o cancelamento da conta do desembargador no Facebook.