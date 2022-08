Manacapuru recebe Daniel Almeida com carreata, caminhada e reunião com moradores

Redação AM POST

O candidato a deputado estadual Daniel Almeida (Avante) esteve, no último domingo (28), no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). Na ocasião, a campanha do 70070 participou de carreata, caminhada e finalizou com uma reunião com moradores de diversos bairros. A presença de Almeida ocorreu no final da manhã, quando a cidade respirava alegria, por conta do último dia do Festival de Cirandas e horas antes do acidente com os brincantes da ciranda Flor Matizada, no Parque do Ingá.

Ao lado do vereador Robson Nogueira, Daniel recebeu o carinho e ouviu o apelo da população que sonha com uma Manacapuru melhor. Na caminhada realizada na Feira Livre do bairro Liberdade, no Centro, a população também pediu ajuda. “Manacapuru ainda carece de melhorias e toda ajuda é bem-vinda. Nossa cidade precisa de políticos comprometidos com o crescimento e a melhoria da população. No dia 2 de outubro, vamos de 70070”, declarou o comerciante Mário Araújo.

Em discurso no tradicional bairro Terra Preta, Daniel falou das propostas de emprego e rentabilidade e prometeu, caso eleito, realizar um estudo das emendas junto aos líderes da cidade, para ajudar no progresso da Princesinha do Solimões.

“São vários os projetos que temos para o Amazonas. Manacapuru é uma cidade que respira cultura e turismo. O que precisa é da valorização do cidadão manacapuruense para que eles tenham mais trabalho e ideias. Tenho projetos e, caso seja eleito, com a ajuda dos amigos daqui da cidade, vamos implantar e prosperar essa cidade”, garantiu Daniel.

O vereador Robson pediu o voto de confiança em Daniel. “Daniel sempre foi um amigo. Conheço o trabalho dele e do irmão dele e por isso fiz questão de trazer até aqui esse amigo do bem. Com ele na Assembleia Legislativa, teremos uma nova força para Manacapuru”, declarou.

Em oração

Nesta segunda-feira (29), Daniel Almeida gravou um vídeo em suas redes sociais e postou uma nota lamentando o acidente. Missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele disse estar orando para que todos os envolvidos possam ter a saúde restabelecida.