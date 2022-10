Marco Aurélio critica TSE por proibir Jovem Pan de falar livremente sobre Lula: “censura ficou no passado”

Redação AM POST*

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello afirmou, em entrevista nesta quinta-feira (20), não ter visto com “bons olhos” a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que impediu a Jovem Pan de tratar de fatos envolvendo a condenação do candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva.

Continua depois da Publicidade

A Jovem Pan está proibida de falar sobre as condenações sofridas pelo candidato petista na Justiça em todas as suas transmissões no rádio, na TV e nas plataformas digitais e tem seus profissionais cerceados de exercer a liberdade de expressão e de imprensa, sob pena de multa, desmonetização de suas plataformas e inserção de conteúdos produzidos pela campanha petista em sua programação.

“Se formos à Constituição, vamos ver que há um preceito segundo o qual a lei, nem mesmo a lei, pode criar qualquer embaraço à comunicação jornalística”, avaliou o magistrado.

“O precedente é perigoso, no que se proibiu a Jovem Pan de lançar certos fatos antecipadamente e que pode se erradiar alcançando outros veículos de comunicação. A censura ficou no passado, na época do regime de exceção. A Constituição proíbe qualquer censura, seja qual for o objetivo”, argumentou.

Continua depois da Publicidade

“A veiculação de inverdades deve ser combatida pela verdade, sobrepondo-se à notícia que é falsa a notícia que é verdadeira”, completou.

*Com informações da CNN