Marcos Rotta afirma que não será candidato nas eleições deste ano

Redação AM POST

Durante solenidade de posse do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), o vice-prefeito Marcos Rotta, afirmou nesta terça-feira (5) que não será candidato nas eleições deste ano. Ele se filiou ao Progressistas (PP) na última sexta-feira (1º), fim da janela partidária, e deixou também o comando da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Manaus (Seminf).

“Já disse isso várias vezes, não sou candidato nem a deputado federal, nem a estadual e não sei o porquê que vocês – os jornalistas – insistem nisso. Estou alinhando com o prefeito David de que forma a gente vai se posicionar no pleito”, declarou.

De acordo com Rotta, ele assumiu a presidência regional do Progressistas (PP), que tem grande projeção nacional, após a saída do deputado federal Átila Lins do partido para retornar ao PSD, do senador Omar Aziz. “Vamos dar ao PP a importância que ele merece”, destacou.

*Com informações do AM1