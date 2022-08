Marqueteiro acusa equipe de Amazonino de plagiar slogan de campanha eleitoral: “falta de criatividade”

Redação AM POST

O marqueteiro Marcos Martinelli acusa a equipe que cuida do marketing do candidato a governador do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania) de plagiar campanha eleitoral ao usar o slogan “Tá na cabeça e no coração”. A informação foi divulgada pelo site BNC Amazonas.

Continua depois da Publicidade

Martinelli já trabalhou em campanhas eleitorais de Amazonino mas atualmente está morando na África e no ano passado atuou na campanha do atual presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, usando o slogan “Juntar as mãos, cabeça e coração”, em português. No dialeto local, o crioulo, era “Kabésa y Korason”.

Segundo o marqueteiro a campanha deu tão certo que em Cabo Verde está disputando o prêmio internacional do Reed Awards, no Panamá.

De acordo com Marcos após a divulgação do slogan de Amazonino seus amigos que moram em Manaus o avisaram sobre o plágio. “Fiz uma bela campanha que chamou a atenção, com o slogan ‘juntar as mãos, cabeça e coração’. Vitória do meu candidato, da oposição, em primeiro turno. A surpresa dos meus amigos amazonenses – e minha, também – é que ela foi plagiada por quem está fazendo a campanha do querido Amazonino”, disse ele em mensagem ao BNC.

Continua depois da Publicidade

O publicitário também alfinetou a equipe que cuida da campanha de Amazonino. “No mínimo, falta de criatividade, copiar uma campanha ‘fresca’ como esta que fiz há poucos meses. […] Quem sabe os novos marqueteiros ‘copy-paste’ não tem a mesma sorte e conseguem eleger Amazonino como o foi o novo presidente daquele país africano de língua portuguesa? Amazonino merece, claro”, destacou.