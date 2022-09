Maués abraça a campanha de reeleição do deputado estadual, Roberto Cidade

Redação AM POST

Maués, mais uma vez, acolheu com entusiasmo a campanha do deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Neste sábado (10), o parlamentar esteve em comunidades rurais, áreas indígenas e na sede do município para apresentar suas propostas de campanha.

Pela manhã e à tarde, Cidade esteve nas comunidades Liberdade, Bom Jesus do Canela, Santo Antônio do Mucajá e nas áreas indígenas Vila Marau e Urupadi Santa Clara. No final da tarde, o atual presidente da Assembleia Legislativa comandou uma grande carreata pelas ruas de Maués.

“Maués é, ao meu ver, depois de Manaus a cidade melhor estruturada, melhor cuidada. Graças a esse gestor competente que é o Júnior Leite e aos cidadãos desse município, que avança em estrutura e qualidade de vida. O prefeito Júnior Leite sabe da minha responsabilidade com Maués e venho aqui reforçar ainda mais nosso compromisso em continuar trabalhando, na Assembleia Legislativa, para que esse município cresça e se desenvolva. Com a geração de emprego, com mais atenção à saúde e ao terceiro setor, tenho certeza de que Maués vai se tornar um lugar ainda melhor de se viver. Peço a confiança de vocês no 44.555, deputado Roberto Cidade. Compromisso e trabalho pelo Amazonas”, falou.

Morador da comunidade Bom Jesus do Canela, zona rural de Maués, Pedro Lopes declarou apoio à recondução do deputado Roberto Cidade à Assembleia Legislativa. “O deputado Cidade já esteve aqui outras vezes, não é um aventureiro. Ele é um político comprometido com Maués. Precisamos de representantes como ele lá na Assembleia. Um político que apesar de jovem já é bastante experiente e que tem vontade de aprender e ajudar. Tô fechado com o Cidade”, afirmou.

Acompanhado pelo prefeito Júnior Leite, Cidade apresentou algumas de suas propostas em defesa da mulher, da inovação, meio ambiente, saúde e educação.

“Eu e o deputado Roberto Cidade dialogamos muito, conversamos sempre sobre como podemos fazer Maués avançar mais. Ele é um amigo nosso na Assembleia Legislativa do Estado e peço para que possamos manter essa parceria. O deputado Roberto Cidade ainda tem muito a contribuir com Maués e com a população de todo nosso Estado. Deputado Cidade, conte com nosso apoio e a nossa confiança”, reforçou o prefeito.

Neste domingo o deputado Roberto Cidade cumpre agenda de campanha em Boca do Acre e Apuí.