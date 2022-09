Megamotociata de deputado Pablo recebe apoio dos moradores da Compensa, em Manaus

Redação AM POST

O bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus, recebeu no fim de semana a motociata e carreata do deputado federal Delegado Pablo (UB), que concorre à reeleição.

Centenas de veículos participaram da mobilização, que percorreu as principais ruas da Compensa, recebendo apoio e o carinho dos moradores.

O convite para a motociata foi feito pelas redes sociais do deputado. Rapidamente, centenas de pessoas responderam ao convite e confirmaram participação no evento.

Conforme a caravana avançava pelas ruas do bairro, mais carros e motos aderiam à fila, todos com bandeiras do Brasil e do Amazonas, exaltando o orgulho de serem brasileiros e amazonenses.

À frente da caravana, Pablo recebia mensagens e sinais de apoio de eleitores e amigos.

O parlamentar disse que o carinho das pessoas fornece energia para a reta final de campanha. “Obrigado a todos que participaram do nosso evento, bem como àqueles foram para frente de suas casas, dar apoio à nossa campanha”, agradeceu o deputado ao final da grande carreata.

Visita aos município de Juruá e Santo Antônio do Içá

Ainda no fim de semana, deputado Pablo esteve nos municípios de Juruá e Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas. O parlamentar foi convidado pelos moradores dos municípios para participar de reuniões com a presença de centenas de pessoas.

Em Juruá, Pablo aproveitou o bate papo com os moradores para relembrar o apoio liberado ao município, que recebeu R$ 2,2 milhões por meio de emendas parlamentares.

O deputado disse que os recursos foram usados principalmente para melhorar a Saúde Pública em Juruá, como a compra de equipamentos hospitalares e medicamentos.

As emendas liberadas por Pablo realizaram também obras de infraestrutura, como pavimentação de ruas, construção de calçadas e meios fios em vários bairros de Juruá.

Em Santo Antônio do Içá, o deputado destacou a liberação de R$ 8 milhões, por meio de emendas, para ajudar no combate à pandemia de Covid. Os recursos ajudaram também na reforma de hospitais e na compra de equipamentos que ajudaram milhares de pacientes.