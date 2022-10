“Meu voto vai pra quem protegeu o cofre do Brasil”, diz Vitor Belfort ao declarar apoio a Bolsonaro

Redação AM POST

O ex-UFC Vitor Belfort declarou em suas redes sociais apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições 2022.

O atleta que mora nos Estados Unidos não escondeu sua admiração pelo presidente.

“Na vida vc tem que fazer escolhas que vc não gosta, para poder viver com coisas que vc gosta. Na sou fã de nenhum político, e não acredito nas promessas de nenhum deles, mas me recuso em lavar as mãos. Meu voto vai pra quem protegeu o cofre do Brasil. E vc? Me deixa saber”, disse o atleta.

— Vitor Belfort (@vitorbelfort) October 7, 2022