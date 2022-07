Mirtes Salles lança pré-candidatura a deputada federal

Redação AM POST

Em evento concorrido, realizado na tarde deste domingo (24/07), a jornalista Mirtes Salles (Republicanos) anunciou a pré-candidatura a deputada federal no pleito eleitoral deste ano. Em abril, Mirtes se descompatibilizou do cargo de titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) do Governo Wilson Lima (União Brasil) para ficar apta a disputar uma vaga na Câmara Federal.

Continua depois da Publicidade

Durante a “Feijoada Amigos da Mirtes Salles”, que contou com a presença da deputada estadual Joana D’arc (União Brasil) e reuniu apoiadores, políticos e lideranças da capital e do interior do Amazonas, a pré-candidata falou da experiência como vereadora por dois mandatos e meio e do período em que atuou como secretária do Governo Wilson Lima.

“Antes de tomar essa decisão, conversei com o governador Wilson Lima que, prontamente, apoiou a minha escolha. Com as bênçãos do governador, me lanço pré-candidata a deputada federal e sigo somando forças com a base do governo estadual. Tenho certeza que a minha experiência no parlamento municipal será fundamental para eu realizar um trabalho de excelência em defesa dos direitos dos amazonenses na Câmara Federal”, afirmou Mirtes, ao acrescentar que, conta ainda, com a expertise adquirida no período em que esteve à frente da Sejusc. “Foram duas passagens pela Sejusc, nas quais trabalhei e investi na reforma e ampliação do Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs), tanto na capital quanto no interior do Estado”.

Mirtes relembrou, ainda, das lutas e conquistas obtidas ao longo dos dez anos em que atuou como vereadora de Manaus. “Foram anos de muitas lutas e muitas batalhas em defesa dos direitos do cidadão, do idoso e da mulher manauara. O resultado de tanto empenho foram as nossas conquistas com a instituição de leis, implantação de projetos e indicações que melhoraram a vida e resgataram a dignidade de muitos manauaras”, destacou.

Continua depois da Publicidade

A pré-candidata citou, ainda, a batalha que enfrentou em Brasília para barrar o reajuste da energia elétrica para o Amazonas. “Em Brasília, enfrentei a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a concessionária de energia para derrubar o reajuste de energia para o Amazonas. Com provas concretas da má prestação de serviços da concessionária, conseguimos barrar o aumento da conta de luz. E no Congresso, terei a missão de continuar defendendo os direitos dos amazonenses”, ressaltou.

Trajetória

Continua depois da Publicidade

Mirtes Salles nasceu em Manaus no dia 24 de outubro e é formada em jornalismo pela Universidade Nilton Lins. Trabalhou como apresentadora de telejornal; atuou como repórter e apresentadora do programa “Exija Seus Direitos”, por 11 anos. Mirtes é mãe de João Gabriel Salles Albuquerque, 11 anos.

Mirtes iniciou a trajetória na política em 2004, quando foi eleita vereadora pelo PPS,como a mulher mais votada do pleito, para a Legislatura de 2005/2008. Neste período, presidiu a Comissão de Defesa do Consumidor e criou o Manual do Consumidor. Foi reeleita em 2008, pelo PP, para a Legislatura 2009/2012. Em 2019, voltou a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Manaus (CMM), no lugar da deputada Joana D’arc.

Continua depois da Publicidade

De janeiro de 2021 até início de abril deste ano, Mirtes ocupou o cargo de titular da Sejusc, onde realizou ações de prevenção à Covid-19, implementou projetos voltados para a geração de emprego e renda, além de investir na ampliação e implantação de novos postos de PACs na capital e no interior do Estado.