Moradores do Jorge Teixeira e da Chapada confirmam apoio à reeleição de Roberto Cidade à Aleam

O deputado estadual Roberto Cidade (UB), candidato à reeleição à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), foi recebido com festa nos bairros Jorge Teixeira e Chapada, zonas Leste e Centro-Sul de Manaus, respectivamente, nesta quarta-feira (28). Ao lado de familiares, amigos e apoiadores, o parlamentar reforçou o desejo de continuar trabalhando pelo Amazonas no Executivo Estadual.

“Estamos às vésperas do pleito eleitoral e precisamos que cada um de vocês seja multiplicador do nosso trabalho. Falem de nós, falem das nossas propostas, apresentem o deputado Roberto Cidade para os amigos, vizinhos e parentes. Eleição se ganha na urna. Tenho muita fé que no domingo nosso nome será aprovado, mais uma vez, e nós iremos dar continuidade ao trabalho que estamos realizando na Assembleia Legislativa. Deem mais uma oportunidade a esse cabôco aqui, que ainda tem muito a contribuir com o Amazonas”, afirmou Cidade.

Moradora do Jorge Teixeira, Maria Corrêa, declarou apoio ao deputado Roberto Cidade e disse que os próximos dias serão de intensa mobilização em torno do candidato à reeleição. “O deputado Cidade é atuante, comprometido e responsável naquilo que ele se compromete a fazer. Moro no Jorge Teixeira há anos e não raro ele está por aqui, quando não está alguma liderança dele está e nos ajuda com as nossas demandas. Um deputado não pode estar só na Assembleia, ele precisa estar nos bairros também, nas comunidades, no interior e o deputado Cidade tem esse perfil. Ele tem meu voto e meu apoio. Vou atrás de votos para o deputado Cidade e, se Deus quiser, no domingo vamos comemorar essa vitória”, disse ela.

Após comandar uma grande reunião no Jorge Teixeira, o parlamentar seguiu para o bairro Chapada, onde reuniu apoiadores e amigos. “Me sinto feliz por poder estar aqui para falar com vocês, por trazer minha família, trazer minhas filhas. Elas ainda são pequenas, não entendem muito bem o que isso aqui representa, mas elas com certeza já têm orgulho desse pai aqui. Faço a política do bem, a política que constrói, que ajuda as pessoas, que visa garantir oportunidades para a população. Tenham certeza de que sou assim, que nosso mandato é assim. Tenho responsabilidade com o meu Estado e assim permanecerá. Peço que, no domingo, confirmem o 44.555 na urna. Roberto Cidade, compromisso e trabalho pelo Amazonas”, falou.

Nesta sexta-feira (29), o candidato à reeleição cumpre agendas de campanha nos municípios de Novo Aripuanã, Humaitá e Manicoré.