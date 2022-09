Moradores do União da Vitória e Santa Etelvina declaram voto em Wilson Lima

Redação AM POST

Recebido com manifestações de apoio e incentivo, o governador Wilson Lima (União Brasil), candidato à reeleição, percorreu, nesta quinta-feira, 29 de setembro, as ruas dos bairros União da Vitória e Santa Etelvina (respectivamente nas zonas oeste e norte de Manaus).

Continua depois da Publicidade

A três dias do primeiro turno das eleições, moradores e comerciantes das áreas declararam apoio a Wilson e confirmaram voto no 44 no próximo domingo, 2 de outubro.

No União da Vitória, Wilson caminhou pela rua Peixe Cavalo, que reúne grande parte dos comerciantes da região.

“Estamos com o governador Wilson Lima, eu voto 44. O primeiro mandato foi muito bom, esperamos mais coisas por vir! Vamos votar nele!”, afirmou a vendedora Flavia Cordovil, 41, que mora no União da Vitória.

Continua depois da Publicidade

No Santa Etelvina, Wilson caminhou com o vice-prefeito de Manaus Marcos Rotta, e foi celebrado pelos moradores do local.

“Wilson fez um bom trabalho, ele ajudou muito o pessoal do interior. Nós estamos com ele até a vitória. Estamos com Wilson Lima para o Governo do Amazonas”, disse o comerciante Adelson Lopes, 64.

Continua depois da Publicidade

A técnica de enfermagem Suelen Cristina de Lima, 30, destacou ações como o Auxílio Estadual permanente e o Asfalta Manaus e ressaltou que esse trabalho precisa continuar.

“Wilson Lima está ajudando o bairro, ele pavimentou o Santa Etelvina todo e está ajudando com o Auxílio Estadual. Na minha opinião ele está reeleito no primeiro turno”, considerou a moradora do Santa Etelvina.