Moraes enfrenta fila para votar, após urna de sua sessão falhar

Redação AM POST

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, votou na manhã deste domingo em uma escola no Jardim Paulistano, na zona oeste da capital paulista, na manhã deste domingo e teve que enfrentar fila após uma urna eletrônica de sua seção eleitoral apresentar problemas.

Continua depois da Publicidade

Após conseguir votar, Moraes saiu da sessão sem falar com a imprensa. Ele saiu direto para acompanhar o teste de integridade da urna e o projeto-piloto da identificação com biometria no Centro Cultural São Paulo. O ministro ainda deverá seguir em voo para Brasília, Distrito Federal.

“Nós já visitamos o teste de integridade tradicional com as nossa 641 urnas, aqui é o projeto piloto com biometria, como o próprio desembargador disse, ampliando o número de voluntários, o eleitor é voluntario, mas está participando, e o eleitor está participando porque sabe da lisura das urnas eletrônicas e quer testar isso, quer auxiliar a justiça eleitoral de uma vez por todas a acabar com essas noticias fraudulentas, com essas noticias criminosas de que há fraudes nas urnas eletrônicas”, disse.