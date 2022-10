Movimento ‘Atitude 44’ chega ao bairro Mutirão, zona norte de Manaus

Redação AM POST

Liderado pelos filhos do candidato à reeleição Wilson Lima (União Brasil), o Movimento “Atitude 44” fez uma caminhada, nesta quarta-feira (19/10), na rua principal do bairro Mutirão, zona norte de Manaus. Hugo e Ursula Lima conversaram com moradores e lojistas, além de jovens da área, público-alvo da iniciativa.

Segundo Ursula Lima, nessas ações, o movimento tem apresentado propostas de Governo voltadas para juventude e escutado as principais demandas da população.

“Nosso objetivo não é quantidade, é qualidade. Eu e o Hugo temos a oportunidade de conversar com as pessoas e saber as reais necessidades nos bairros”, comentou.

Hugo Lima destacou que a agenda de caminhadas e encontros vai ser intensa nesta reta final.

“É muito bom receber o carinho que as pessoas têm pela gente. Ainda temos pela frente nove dias de campanha, para conversar com o público”, afirmou. “Queremos falar sobre o trabalho do Governo e também agradecer a confiança da população”, completou.

O conselheiro tutelar Juvencio Nunes disse que uma das expectativas dos moradores do bairro é receber projetos esportivos para crianças e adolescentes.

“O Mutirão é um bairro grande e tem muita criança que precisa de atividade para fazer. Temos um campo bonito e seria excelente ter projetos assim”, disse.

Carlos Henrique reforçou a necessidade de atividades esportivas.

“O esporte é essencial. No nosso bairro, o que estamos precisando para dar uma alavancada nos nossos jovens é investir mais no esporte, nos nossos campos e quadras revitalizados”, afirmou. “Esse investimento é muito importante para tirar nossos jovens da rua e afastar da criminalidade”, disse.

Na zona norte, o governador Wilson Lima já revitalizou quatro campos de futebol comunitários, como a Arena Curió e o Campo da Baixada Fluminense, na Cidade Nova; a Arena Passarinho, no Colônia Terra Nova, e a Arena Monte, no Monte das Oliveiras. No próximo mandato, serão revitalizados 18 espaços como estes em bairros de Manaus.

Com os espaços revitalizados, Wilson também investe na ampliação da oferta de atividades esportivas, como o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).