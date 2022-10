Movimento de apoio a Wilson Lima, ‘Atitude 44’ faz caminhada no bairro Grande Vitória

Redação AM POST

Nesta terça-feira (18/10), o movimento “Atitude 44” chegou ao bairro Grande Vitória, na zona leste de Manaus, para ouvir as demandas da população, especialmente dos jovens moradores da área. Com Hugo e Ursula Lima, filhos do candidato a reeleição Wilson Lima (União Brasil), à frente da iniciativa, a caminhada aconteceu na rua dos Açaizeiros.

“A proposta do ‘Atitude 44’ surgiu com a necessidade de incluir o jovem no debate sobre políticas públicas voltadas para este público. São demandas da nossa juventude junto com o trabalho das nossas lideranças nos bairros”, explicou Ursula Lima. “Estamos colhendo informações e avaliando o que podemos contribuir com propostas de Governo para os jovens”.

Hugo Lima destaca que a caminhada no Grande Vitória é a terceira ação do movimento, que também promove encontros com jovens de diferentes zonas da capital.

“O mais importante é ouvir o que a população tem a falar, porque esse é o governo Wilson Lima, o trabalho para o povo. Estamos nas ruas para agradecer e escutar a população, o que está acontecendo, esse é o nosso objetivo”, afirmou.

Equias Subrinho, presidente das cooperativas de transporte executivo, destacou que a visita da liderança jovem aos bairros é muito importante.

“Para nossa comunidade, representa muito receber os filhos do governador, que trazem temas para nossa juventude. Nós acreditamos que o governador, por meio dos filhos dele, vai apresentar políticas públicas voltadas para a juventude e isso é muito importante para o resgate dos nossos jovens que podem ser assediados pelo tráfico de drogas, isso é importante para a família”, comentou.

Andria Toscano, presidente do Conselho de Segurança da área do 4° Distrito Integrado de Polícia (DIP), também falou sobre a importância da contribuição dos jovens para avançar em políticas públicas. “Como o 4°DIP atende oito comunidades do bairro Gilberto Mestrinho, fiz o convite para que eles fossem conhecer a realidade dos moradores das ruas do Grande Vitória, para ampliar ações do Governo, em parceria com a Prefeitura, para aquela área”, contou.

O motorista Damião Lima reforçou que a aproximação com o público nos bairros é fundamental para colocar em prática as demandas da população.

“Esse corpo a corpo é importante para conversar sobre o que está acontecendo em cada bairro, para as reivindicações chegarem no governador”, finalizou.