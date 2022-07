MPAM realiza reunião para alinhar atuação de Promotores Eleitorais para as eleições de 2022

Redação AM POST

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), através do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais (CAO-PE), realizou, com apoio do Ceaf (Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional), nesta terça-feira (05/07), uma reunião de trabalho entre a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE/AM) e Promotores de Justiça Eleitorais com o objetivo de informar a respeito das iniciativas eleitorais que precisarão da atuação conjunta da Procuradoria-Geral Eleitoral e promotores com função eleitoral, especialmente neste período de campanha que se avizinha.

“Nos momentos mais pungentes, mais críticos, a sociedade conta com o Ministério Público na defesa de seus direitos. Momentos como esse, das eleições gerais, em que a cidadania plena se materializa no voto, o Ministério Público jamais fugiria ao seu dever constitucional de zelar pela ordem jurídica. Sabemos que as eleições desse ano serão marcadas por tensões gigantescas, que exigirão diligência e firmeza dos nossos membros, e estamos preparados para o desempenho de nosso ofício”, disse o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, que abriu os trabalhos.

A reunião foi conduzida pelo Procurador de Justiça e Coordenador do CAO-PE, Mauro Roberto Veras Bezerra, que incentivou os Promotores Eleitorais a liderarem um “canal de fiscalização e tomada de decisão”, em casos de irregularidades nas eleições, com atuação intensiva do MP, principalmente no interior do Estado.

“O encontro aconteceu com o propósito de alinhar os posicionamentos com relação às atuações dos Promotores Eleitorais nessa eleição, cujo calendário já está em andamento”, disse o Coordenador do CAO-PE.