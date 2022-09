Multidão recebe deputado Pablo em caravana por seis municípios do interior do AM

Redação AM POST

O deputado federal Delegado Pablo (UB-AM) recebeu o carinho e apoio de milhares de pessoas nos municípios de Novo Airão, Manacapuru, Carauari, Eirunepe, Ipixuna e Guajará, por onde a caravana do parlamentar passou no fim de semana.

Pablo é candidato à reeleição e foi aos municípios conversar com os moradores e prestar contas do mandato parlamentar. Por onde passou, o deputado foi recebido com carreatas, motociatas, reuniões e comícios que reuniram milhares de pessoas.

Com a bandeira do Brasil em mãos, Pablo destacou a luta em defesa do Amazonas e do povo amazonense. O deputado é vice-líder do presidente Bolsonaro no Congresso Nacional, e usou a importante posição para defender os investimentos do governo Federal no Amazonas.

Pablo frisou a luta pela recuperação da BR-319, que está sendo pavimentada pelo governo Federal e, em breve, estará 100% recuperada, como é o desejo do povo amazonense.

O deputado relembrou a defesa junto ao Ministério da Saúde para colocar o Amazonas na lista de prioridade para receber vacinas contra Covid-19. “Colocamos nosso Estado como prioridade no recebimento das vacinas, em janeiro de 2021. Foi um esforço que salvou milhares de vidas”, relembra Pablo.

O deputado divulgou também o trabalho para combater o crime organizado no Amazonas, desarticulando facções criminosas e o tráfico de drogas.

“O combate ao crime e à violência é uma prioridade em meu mandato, por isso destinei emendas para reforçar a Segurança Pública no Amazonas”, afirmou o deputado. “Em Brasília, criei leis que endurecem a pena contra criminosos e ajudar a levar mais segurança à população”, afirmou Pablo, que é delegado licenciado da Policia Federal.