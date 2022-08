Nair Blair tem candidatura ao governo do AM rejeitada e Justiça Eleitoral dá prazo para defesa

Redação AM POST

A candidatura ao Governo do Amazonas, da empresária Nair Blair (Agir), envolvida no processo de cassação do ex-governdor José Melo e de seu vice, Henrique Oliveira, em 2017, foi rejeitada pela Justiça Eleitoral que concedeu o prazo de sete dias para ela apresentar defesa na ação de impugnação ao seu registro. A decisão foi publicada nessa terça-feira (23) no Mural Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Continua depois da Publicidade

Na ação, a procuradora regional eleitoral Catarina Sales Mendes de Carvalho informa que Nair Blair está inelegível em razão de condenação, transitada em julgado, pelo crime de peculato. “Como Nair Blair ainda está cumprindo pena, evidente não ter transcorrido o prazo de oito anos desde o cumprimento ou extinção da pena, estando ela inelegível”, disse.

Segundo a Justiça Eleitoral, Nair Blair, enquanto servidora do Senado e valendo-se dessa posição, teria celebrado três convênios com o poder público federal por meio uma OSCIP de fachada e em 2018, ela recebeu três condenações. No ano seguinte, a empresário conseguiu uma nova decisão que fez prescrever duas condenações, porém, a de peculato foi mantida.

“Sobre a ação de impugnação requerida pelo Ministério Público Eleitoral, salientamos que o setor jurídico do partido já foi informado e está tomando as devidas providências”, respondeu a candidata em nota por meio de sua assessoria.