Nas redes sociais, Pauderney 4444 anuncia início de sua campanha a deputado federal

O candidato a deputado federal Pauderney Avelino 4444 (UB), anunciou em publicação nas redes sociais, o início da sua campanha eleitoral rumo à Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 16/8.

Pauderney tem experiência de seis mandatos de deputado federal, sendo um dos parlamentares mais influentes no Congresso Nacional e grande defensor da Zona Franca de Manaus (ZFM). Ele também ocupou o cargo de secretário de educação de Manaus por duas vezes e atuou como secretário de Desenvolvimento Econômico do Amazonas em São Paulo, atraindo empresas para se instalarem no Polo Industrial de Manaus.

“É com muita alegria que eu começo essa campanha rumo à Câmara dos Deputados. Tenho toda a disposição e capacidade para defender a Zona Franca de Manaus e os interesses de todos os amazonenses”, disse.

O candidato falou, ainda, que esta campanha leva o sentimento coletivo de melhorias para o Amazonas e defesa do modelo econômico do Estado.

“Quando eu digo que é com muita alegria que começo a campanha é porque eu percebi que não é um sentimento isolado meu, é algo compartilhado. Antes mesmo de eu me lançar candidato este ano, as pessoas já me paravam na rua para dizer, Pauderney, você tem que voltar. Pauderney, você tá fazendo falta, se você estivesse lá, não faziam isso com a Zona Franca. Então, é uma alegria, uma honra e também uma enorme responsabilidade. E prometo corresponder à altura, toda essa expectativa em mim depositada. Vamos pra cima. Vamos com garra. com determinação, vamos voltar ao Congresso Nacional fazendo valer a vontade do Amazonas”, finalizou Pauderney.