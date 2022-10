No Dia do Professor, Wilson Lima reforça prioridade na valorização dos profissionais da educação

Redação AM POST

Neste 15 de outubro, Dia do Professor, o governador e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), reforça o compromisso com a valorização dos profissionais da educação. Em vídeo publicado nas redes sociais, Wilson lembrou ações da gestão dele, como o pagamento do maior abono do Fundeb da história aos servidores da educação e o projeto Educação Premiada, que instituiu o 14º e 15º salários aos profissionais que atingem metas educacionais.

“Os professores têm todo o meu respeito e a minha admiração. E sabe por quê? Porque eles ensinam e transformam vidas. Porque nos ajudaram a transformar a educação do Amazonas em uma das oito melhores do Brasil. Mas o reconhecimento, eu sei, tem que ir além das palavras bonitas e das homenagens”, disse Wilson.

Em 2021, mais de 32,9 mil profissionais da educação receberam o maior abono Fundeb da história, em valores de R$ 12,6 mil a R$ 37,8 mil, que contemplou professores, pedagogos, servidores técnicos e administrativos, tanto da Secretaria de Educação quanto do Centro de Educação Tecnológica (Cetam).

Para o segundo mandato, Wilson vai seguir fortalecendo o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos trabalhadores da educação, ampliar programas de qualificação e avançar no projeto Educação Premiada.

Wilson regulamentou a lei de gratificação do Prêmio Profissionais da Educação do Amazonas, que garante o pagamento 14º e 15º salários aos professores que atingirem metas de qualidade. Mais de 3 mil professores também já começaram especialização por meio do edital Mestre Qualificado, com foco na docência nos anos iniciais do ensino fundamental.

“A todos os professores e todas as professoras do nosso estado, neste 15 de outubro, e em todos os outros dias, contem comigo para estar ao lado de vocês nesta tarefa diária que é melhorar cada vez mais a educação do Amazonas”, afirmou Wilson.