“Nós estamos prontos para uma maratona”, diz Bolsonaro sobre 2º turno

Redação AM POST

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para fazer uma reflexão sobre o resultado das eleições neste primeiro turno. O presidente disputará o segundo turno com Lula (PT), que obteve 6 milhões de votos a mais que o atual governo na disputa pela Presidência da República.

Continua depois da Publicidade

Bolsonaro pontuou os erros dos institutos de pesquisas que mostravam uma possível eleição do candidato Lula (PT), em primeiro turno, classificando como “mentiras propagadas pelos institutos de pesquisas, que saíram do 1° turno completamente desmoralizados”.

O mandatário ressaltou que “a disputa não decidirá apenas um cargo para os próximos quatros anos; mas decidirá nossa identidade, nossos valores e a forma como seremos vistos pelo mundo”.

O presidente finaliza dizendo que os adversários só se prepararam para uma corrida de 100 metros; mas ele e seus apoiadores estão preparados: “Nós estamos prontos para uma maratona. Vamos lutar com confiança e com força, cada vez maior, certos de que vamos prevalecer pela pátria, pela família, pela vida, pela liberdade e pela vontade de Deus!”

Continua depois da Publicidade

A eleição presidencial será decidida em um segundo turno entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), de acordo com dados do TSE. Lula obteve 48,43%, Jair Bolsonaro 43,20% dos votos válidos; segundo turno ocorrerá no dia 30 de outubro.

Confiante

Bolsonaro demonstrou ainda confiança para o segundo turno, que disputa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 30 de outubro. O presidente disse que nunca perdeu uma eleição na sua trajetória política e acredita que não será agora que irá perder.

Continua depois da Publicidade

“Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar. Mas sabemos onde queremos chegar e como chegaremos lá. Pela graça de Deus, nunca perdi uma eleição e sei que não será agora, quando a liberdade do Brasil inteiro depende de nós, que iremos perder”, escreveu o presidente Jair Bolsonaro no Twitter.