“Nós somos a vitória”, diz Wilson ao lado do povo, em último programa eleitoral de TV antes do 1⁰ turno das eleições

Com a bandeira do Amazonas nos ombros e frente a frente com os eleitores, o governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, encerra o último programa eleitoral de TV antes do primeiro turno afirmando que vai continuar trilhando caminhos que o levem para perto do povo amazonense.

Reunido com centenas de eleitores, na área central de Manaus, Wilson destacou ações do seu primeiro mandato que traduzem a marca da sua gestão, voltada às reais necessidades da população, as quais ele conhece de perto.

“Talvez você ainda não tenha percebido, mas muito do que o nosso governo está fazendo pelas pessoas e pelo nosso estado é exatamente o que você faria se fosse governador ou governadora por um dia. Porque o que nos une e o que nos identifica é o amor ao próximo”, disse o governador.

Wilson perguntou aos eleitores o que fariam se fossem governadores por um dia. “Ajudaria a quem mais precisa? Construiria mais estradas? Iluminaria a escuridão? Colocaria Prato Cheio onde as pessoas têm fome agora? Levaria mais escolas para onde o futuro é incerto?”.

“Se você pudesse ser governador por um dia, o que você faria? Acordaria cedo? Trabalharia sem descanso? Dedicaria a sua vida a melhorar a vida dos outros? Buscaria dar o melhor todos os dias? Lutaria dia e noite, noite e dia pela justiça e pela igualdade social?”, questionou.

Líder em todas as pesquisas de intenções de voto nestas eleições, o governador encerrou o programa eleitoral de TV agradecendo a confiança dos amazonenses e reafirmando compromissos.

“Pelo amor a este lugar que me abraçou, pelo respeito que eu tenho a este lugar, pelas oportunidades que este lugar me deu, eu prometo, pelas cores desta bandeira que carrego em meus ombros para onde eu vou, seguir pelos caminhos que me levam a cada um e vocês. Obrigado meu Deus, obrigado Manaus, obrigado Amazonas. Nós somos a vitória!”, celebrou o governador.

Durante toda a propaganda eleitoral, que começou no dia 26 de agosto, a campanha de Wilson foi marcada por programas que ressaltaram a trajetória de trabalho do governador e apresentaram propostas para manter o Amazonas no caminho do desenvolvimento,

Wilson Lima integra a coligação “Aqui é Trabalho!” e concorre à reeleição com o número 44.