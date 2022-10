“O povo vai vencer de novo”, diz Wilson Lima ao abrir vantagem de 18,4 pontos sobre Eduardo Braga

Redação AM POST

A nove dias das eleições o governador Wilson Lima abre 18,4 pontos de vantagem na preferência do eleitorado e caminha para a reeleição, no próximo dia 30 de outubro. Levantamento divulgado hoje (21/10) pela Pontual Pesquisas mostra que Wilson tem 59,2% dos votos válidos, contra 40,8% de Eduardo Braga, que caiu quase dois pontos percentuais em relação ao resultado divulgado pelo instituto na semana passada.

“O povo vai vencer de novo. Isso é resultado do nosso trabalho e da confiança da população de que vamos continuar trabalhando muito para mudar a vida das pessoas, ampliando o Auxílio Estadual permanente para mais 50 mil famílias, com mais 41 restaurantes populares Prato Cheio, mais concursos para a segurança pública, mais obras e empregos”, destacou Wilson.

De acordo com a Pontual Pesquisas, Wilson já está com 60,4% dos votos válidos em Manaus e, no interior do estado, alcançou 58%. Em todo o Amazonas, o governador subiu 1,2 pontos percentuais na preferência dos eleitores em relação ao levantamento divulgado pela Pontual no último dia 14.

A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM-06977/2022, ouviu 1.996 pessoas entre os dias 18 e 20 de outubro em Manaus e nos municípios Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Coari, Tefé, Maués, Iranduba, Tabatinga e Manicoré. O nível de confiança é de 95% com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.