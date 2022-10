“O que Lula fez pelo Nordeste?” questiona Bolsonaro

Redação AM POST

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, realizou nesta sexta-feira (7/10), coletiva à imprensa no Palácio da Alvorada, e voltou a criticar o adversário no segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com relação às políticas voltadas para os estados do Nordeste, onde o petista teve ampla vantagem na votação.

“O que o ex-presidente Lula fez pelo Nordeste? Eles ficaram aí 14 anos no poder, nem mesmo um auxílio aos mais necessitados ele conseguiu dar em um valor razoável”, frisou.

Bolsonaro também comparou o valor oferecido pelo antigo programa de assistência social Bolsa Família ao valor do Auxílio Brasil, e falou sobre a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco.

“Eu sempre tenho dito, o Bolsa Família começava com R$ 40, pagava-se em média R$ 90, nós pagamos no mínimo R$ 600. E atende a muita gente do Brasil todo, no Nordeste também, pessoas humildes. Esse auxílio de R$ 600 aos necessitados será mantido, ao contrário do que muitos vem dizendo”, declarou.