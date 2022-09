“O trabalho é a resposta que a gente dá aos que nos atacam”, diz Wilson em comício na zona sul de Manaus

Redação AM POST

O candidato à reeleição pelo União Brasil, governador do Amazonas Wilson Lima, dedicou, nesta quarta-feira, 14 de setembro, sua agenda de campanha à zona sul de Manaus. Wilson caminhou e visitou famílias do bairro São Francisco e, em seguida, realizou comício com a presença moradores de bairros da região. Ele destacou que sua disposição é para o trabalho, o que o diferencia dos seus adversários.

“É uma campanha propositiva para mostrar o que a gente já fez e tudo que a gente é capaz de fazer. Apesar de tudo que a gente passou, a gente não tem tempo para perseguir quem quer que seja. Aqui a gente tem disposição para trabalhar. E essa é a resposta que a gente dá aos que nós atacam. É o trabalho, não tem argumento maior que esse”, destacou Wilson durante o comício na Quadra da Escola de Samba Vitória Régia.

Nas ruas do bairro São Francisco, a população reconhece e valoriza o trabalho de Wilson. “O Governo vem valorizando muito o papel do professor, pelo próprio Fundeb que foi pago; é difícil ver um Governo que apoia a educação. Todos os professores estão com o governador Wilson Lima, 44”, disse o professor Braian Fontenele, de 27 anos. Wilson pagou a maior abono Fundeb da história para professores e servidores administrativos da educação.

Para a assistente social, Madalena do Cafundó, de 63 anos, o candidato do União Brasil se destaca por trabalhar pela capital e interior. “Ele é o melhor do Amazonas, ele está fazendo muito, tanto aqui em Manaus quanto nos municípios do interior. Eu ando nos municípios e vejo as estradas todas feitas. Ele merece ganhar porque ele está trabalhando”.

O comerciante Pedro Roque, de 50 anos, destacou o trabalho de Wilson no enfrentamento da pandemia da Covid, como a abertura de leitos de UTI e instalação de usinas de oxigênio em todo estado. “Wilson Lima é renovação, é uma história nova. Ele pegou uma pandemia e o estado está de pé, então não podemos mudar, time que está ganhando não se mexe. Estamos juntos, Wilson”, destacou.

Ações na zona sul

Wilson, em parceria com o prefeito de Manaus, David Almeida, está reformando 32 feiras e mercados na capital; quatro delas estão na zona sul: Feria Municipal do bairro São Francisco, Manaus Moderna, Feira Municipal da Banana e Feira Municipal da Panair.

Ainda na zona sul, Wilson concluiu 28 obras do Prosamim, incluindo a implantação de 24 quilômetros de rede coletora de esgoto e Estação de Tratamento de Esgoto que beneficiam 130 mil pessoas da zona sul e oeste.

No governo Wilson já foram iniciadas as obras do Prosamin+ para requalificação urbanística do trecho entre as avenidas Silves e Maués, nos bairros Japiim e Cachoeirinha, onde será construída nova via. Está em andamento a construção 32 unidades habitacionais no Japiim e outras 72 unidades serão erguidas no bairro Cachoeirinha.

Por meio de outra parceria com David, Wilson está realizando o Asfalta Manaus. Mais de 130 ruas foram pavimentadas na zona sul, em toda Manaus serão 10 mil vias.

Wilson inaugurou o maior PAC de Manaus, no Studio 5, com capacidade para atender mais de sete mil pessoas por mês. Ainda na área social, ele reformou o restaurante Popular Prato Cheio do Centro e inaugurou a unidade do bairro Petrópolis. Em todo estado já são 44 restaurantes populares Prato Cheio.