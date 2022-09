Omar Aziz arrega e falta segundo debate eleitoral com candidatos ao Senado

Redação AM POST

O senador Omar Aziz (PSD), candidato reeleição, faltou nesta quinta-feira (1º) ao segundo debate debate com candidatos ao senado produzido pela TV Norte.

“O candidato Omar Aziz não compareceu ao debate apesar de ter enviado assessores a todas as reuniões que antecderam o dia de hoje. Lamentamos profundamente por você que é nosso expectador e eleitor pois não vai ter a oportunidade de conhecer as propostas dele”, disse o Jornalista Clayton Pascarelli que conduziu o debate.

Participam do debate Arthur Neto (PSD), Coronel Menezes (PL), Chico Preto (Avante), Luiz Castro (PDT), Elissandro Bessa (Solidariedade) e Marília Freire (Psol).

Arthur não perdeu a chance de alfinetar o senador e disse que ele deve muita explicação ao povo. “Lamento muito a ausência do candidato Omar Aziz. Eu imagino que ele possa ter renunciado ao mandato porque quem não comparece ao debate não vai dar certo em lugar nenhum. Outra hipótese é alguma coisa ter acontecido e essa ausência faz falta porque eu tinha muita coisa para perguntar para ele e ele deve muita explicação ao povo e a hora de cobrar é agora. Aquela cadeira vazia não deixa de ser uma vitória”, disse Arthur.

Primeiro debate

No primeiro debate realizado na última segunda-feira (29) pela rádio BandNews Difusora, Omar Aziz foi detonado por Arthur Neto que o chamou de medíocre.

“Eu vou dizer com muita sinceridade, o seu mandato foi um apagão de sete anos e depois uma péssima condução de uma CPI. Inclusive a corte internacional da Haia, recusou o documento que vocês produziram lá. Era insulto a mulheres. Não houve nada, não aconteceu nada, ninguém foi punido, não aconteceu coisa alguma. Então eu considero que o senhor tenha sido o mais medíocre senador que já se mandou para lá [Senado]. O mais despreparado, o mais desinteressado, o menos capaz”, disparou Arthur.

Durante embate entre os dois Omar chegou até a colocar sua candidatura em risco por meio de um desafio que propôs.

“Eu te faço um desafio agora: olhando nos seus olhos, eu renuncio minha candidatura se eu tive meus passaportes apreendidos. Caso contrário, vossa excelência renuncia sua candidatura e aí a gente vai mostrar como tucunaré morre pela boca. Eu não tenho nenhum passaporte apreendido, então eu faço esse desafio. Topa ou não topa?”, disparou Omar.

Vale lembrar que em um depoimento prestado dentro de uma investigação do Ministério Público Federal sobre desvios de mais de R$ 260 milhões em recursos da saúde no estado do Amazonas, aponta que um empresário investigado no esquema pagou despesas em Brasília do senador Omar Aziz, que foi indicado após um acordo político para presidir a CPI da Covid.

O depoimento foi prestado no dia 20 de julho de 2019 na Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, por Nafice Valoz, que foi secretária de Estado de Relações Institucionais e Representações durante todo o mandato de Omar Aziz, no período em ele era governador, entre 2011 e 2014.

Os autos da investigação, divulgado pela CNN Brasil, mostram também que o senador teve seus bens bloqueados e o passaporte retido em razão dessas investigações que ocorreram dentro da Operação Maus Caminhos, considerada por muitos o maior escândalo de corrupção do Amazonas. A esposa do senador e seus irmãos chegaram a ser presos.

Ainda na reportagem da CNN Brasil, o advogado de Aziz, Simonetti Neto, confirmou o bloqueio dos bens e o passaporte retido.