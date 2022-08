Omar Aziz põe candidatura em risco ao propor desafio e Fausto Jr cobra renúncia: “Fale a verdade e renuncie, cumpra o desafio!”

Redação AM POST

O deputado Fausto Santos Jr. (UB), cobrou a renúncia do senador Omar Aziz (PSD), após o mesmo afirmar em debate na Band News Manaus, na última segunda-feira (29), que seu passaporte jamais havia sido apreendido depois de ser confrontado pelo candidato ao Senado, Arthur Neto (PSDB), que lembrou de consequência da Operação Maus Caminhos, em que o parlamentar e a sua família foram investigados.

Omar chegou a desafiar que caso fosse provado que seu documento diplomático havia sido retido pela Polícia Federal, o mesmo iria renunciar ao mandato.

“Eu te faço um desafio agora: olhando nos seus olhos, eu renuncio minha candidatura se eu tive meus passaportes apreendidos. Caso contrário, vossa excelência renuncia sua candidatura e aí a gente vai mostrar como tucunaré morre pela boca. Eu não tenho nenhum passaporte apreendido, então eu faço esse desafio. Topa ou não topa?”, disparou Omar.

Em suas redes sociais, o deputado Fausto Santos Jr. gravou um vídeo apresentando um documento que comprova que o passaporte de Omar já foi retido e cobrou publicamente a renúncia imediata de Omar Aziz.

“Fale a verdade senador, seu passaporte nunca foi apreendido? Você pode até ter recuperado ele, mas nunca, é muito tempo né Omar? Fale a verdade e renuncie, cumpra o desafio!”, cobrou Fausto.

Relembre o caso

Um depoimento prestado dentro de uma investigação do Ministério Público Federal sobre desvios de mais de R$ 260 milhões em recursos da saúde no estado do Amazonas, aponta que um empresário investigado no esquema pagou despesas em Brasília do senador Omar Aziz, que foi indicado após um acordo político para presidir a CPI da Covid.

O depoimento foi prestado no dia 20 de julho de 2019 na Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, por Nafice Valoz, que foi secretária de Estado de Relações Institucionais e Representações durante todo o mandato de Omar Aziz, no período em ele era governador, entre 2011 e 2014.

Os autos da investigação, divulgado pela CNN Brasil, mostram também que o senador teve seus bens bloqueados e o passaporte retido em razão dessas investigações que ocorreram dentro da Operação Maus Caminhos, considerada por muitos o maior escândalo de corrupção do Amazonas. A esposa do senador e seus irmãos chegaram a ser presos.

Ainda na reportagem da CNN Brasil, o advogado de Aziz, Simonetti Neto, confirmou o bloqueio dos bens e o passaporte retido.