Partido de Bolsonaro paga multa milionária e Moraes libera fundo partidário

Redação AM POST*

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou, nesta sexta-feira (17/2), o desbloqueio das contas do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A sigla, comandada por Valdemar Costa Neto, foi condenada ao pagamento de multa de R$ 22,9 milhões por pedir a verificação do resultado do segundo turno das eleições de 2022.

O desbloqueio ocorreu após o partido pagar a multa aplicadas em razão do documento elaborado pela legenda que apontava falhas no sistema eleitoral brasileiro.

Na terça-feira (14/2), foram transferidos mais R$ 9.858.370,60 à conta judicial da Caixa Econômica Federal vinculada ao processo, totalizando assim o valor integral da multa aplicada pelo TSE. Diante disso, o ministro relator da ação decretou à Secretaria Judiciária que desbloqueasse R$ 2.585.254,22 retidos na conta do partido.