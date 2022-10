Partido de Bolsonaro, PL diz que adiamento do 2º turno “não foi sequer cogitado” pois beneficiaria Lula

Redação AM POST

O partido do presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL), se pronunciou em nota nesta sexta-feira (28) e disse que “em nenhum momento foi sequer cogitada a proposta de adiamento do 2º turno das Eleições de 2022” pois isso “só beneficiaria o candidato adversário”, referindo-se ao ex-presidente Lula (PT).

Continua depois da Publicidade

A campanha de Bolsonaro denunciou nesta semana fraude na veiculação de inserções eleitorais do presidente em rádios e após isso alguns aliados do mandatário ensaiaram um movimento para pedir o adiamento do segundo turno, marcado para domingo (30).

O comunicado é assinado pela Coligação Pelo Bem do Brasil, da qual também fazem parte o PP e o Republicanos, a legenda afirmou que “boicotar o processo eleitoral neste momento é um ato antidemocrático”.